TikTok Luncurkan TikTok GO di AS, Pengguna Kini Bisa Pesan Hotel dan Wisata Langsung dari Aplikasi

JawaPos.com - TikTok resmi memperkenalkan layanan baru bernama TikTok GO yang memungkinkan pengguna mencari sekaligus memesan hotel, atraksi wisata, hingga berbagai pengalaman perjalanan langsung melalui aplikasinya. Fitur ini mulai tersedia di Amerika Serikat dan hanya dapat digunakan oleh pengguna berusia di atas 18 tahun.

Seperti dilansir dari TechCrunch, lewat TikTok GO, pengguna dapat menemukan rekomendasi penginapan maupun aktivitas wisata melalui video, hasil pencarian, hingga halaman lokasi.

Setelah menemukan destinasi yang diinginkan, pengguna bisa langsung melihat informasi detail, mengecek ketersediaan, dan melakukan reservasi tanpa harus keluar dari aplikasi.

Untuk menghadirkan layanan tersebut, TikTok bekerja sama dengan sejumlah platform perjalanan besar seperti Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets, dan Trip.com.

Tidak hanya untuk pengguna, fitur ini juga membuka peluang baru bagi kreator konten. Kreator yang mengulas hotel, tempat wisata, atau pengalaman tertentu kini dapat menambahkan tautan pemesanan langsung ke dalam konten mereka. Dari sana, mereka berpotensi memperoleh penghasilan melalui komisi maupun kerja sama kampanye.

Kehadiran TikTok GO menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk membuat pengguna tetap beraktivitas di dalam ekosistem TikTok, mulai dari menemukan inspirasi hingga melakukan transaksi. Strategi serupa sebelumnya telah diterapkan lewat TikTok Shop yang hadir di AS pada 2023 dan memungkinkan pembelian produk langsung dari video.

Kini pendekatan yang sama diterapkan pada sektor perjalanan. Alih-alih mengarahkan pengguna ke situs eksternal setelah menemukan rekomendasi wisata di video, TikTok ingin menghadirkan seluruh proses dalam satu platform. Dengan cara ini, konten perjalanan yang viral dapat langsung dikonversi menjadi transaksi sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi perusahaan.

Langkah tersebut juga semakin mempertegas persaingan TikTok dengan Google, khususnya di bidang pencarian dan layanan berbasis lokasi seperti Google Maps. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengguna memanfaatkan TikTok sebagai tempat mencari rekomendasi lokasi, kuliner, hingga destinasi wisata.