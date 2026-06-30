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Antara
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.14 WIB

Warriors Bidik LeBron James usai Draymond Green Opsi Perpanjangan Kontrak

Selebrasi LeBron James setelah mencetak poin. (Wally Skalij/Los Angeles Times) - Image

Selebrasi LeBron James setelah mencetak poin. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

JawaPos.com - Golden State Warriors membuka peluang mengejar LeBron James pada bursa bebas NBA setelah Draymond Green menolak opsi perpanjangan kontrak pemain senilai USD 27,6 juta, yang memperbesar fleksibilitas finansial tim untuk memperkuat skuad.

Mengutip ESPN di Jakarta, Selasa, sumber tim dan liga menyebut Warriors memang berencana bekerja sama dengan Green dalam menyusun kontrak baru dengan nilai gaji lebih rendah apabila langkah tersebut dapat membuka ruang bagi perekrutan pemain bintang pada musim panas ini.

Warriors telah merencanakan upaya merekrut LeBron James melalui free agency. Namun, sebelumnya mereka mendapat sinyal awal bahwa James kemungkinan tetap bertahan bersama Los Angeles Lakers.

Meski demikian, negosiasi antara James dan Lakers menjelang dibukanya bursa bebas pada Rabu dilaporkan belum menghasilkan kesepakatan, sehingga membuka peluang bagi Warriors untuk mencoba mendatangkan empat kali juara NBA tersebut.

Green, James, dan Anthony Davis diketahui berada di bawah naungan agen yang sama, yakni CEO Klutch Sports Rich Paul. Green diperkirakan tetap kembali bergabung dengan Warriors, meski bentuk dan nilai kontrak barunya masih dalam pembahasan.

Warriors juga disebut mempertimbangkan peluang mendatangkan Anthony Davis melalui mekanisme pertukaran pemain. Sejumlah sumber liga menilai potensi kedatangan Davis dapat menjadi daya tarik tambahan bagi James karena keduanya pernah membawa Lakers menjuarai NBA pada 2020 dan hingga kini tetap memiliki hubungan dekat.

Namun, belum ada perkembangan konkret terkait negosiasi untuk Davis. Apabila transfer itu diwujudkan, Warriors hampir dipastikan harus memasukkan Jimmy Butler dalam paket pertukaran guna memenuhi ketentuan regulasi nilai gaji. Butler saat ini masih menjalani pemulihan setelah operasi ACL dan akan menerima gaji sebesar 56,8 juta dolar AS pada musim depan.

Di sisi lain, Warriors sebelumnya menyampaikan kepada Butler bahwa mereka berencana mempertahankannya. Agen Butler, Bernie Lee, juga menegaskan Warriors belum mengubah sikap mereka terhadap kliennya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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