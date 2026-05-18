Kapolri Buka Judo Cup 2026, Ingin Cetak Atlet Baru dan SDM Tangguh

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo membuka Judo Kapolri Cup 2026 di GOR Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (18/5/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pentingnya sportivitas sebagai nilai utama dalam kompetisi.

Kejuaraan ini tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal. Judo Kapolri Cup juga dibuka untuk kategori umum guna memperluas peluang lahirnya atlet-atlet baru.

Kapolri menilai kompetisi seperti ini penting sebagai bagian dari pembinaan olahraga. Ajang tersebut diharapkan menjadi wadah pencarian talenta yang bisa dipersiapkan untuk level lebih tinggi.

“Tentunya harapan kita selain kita mendapatkan talenta-talenta baru yang kemudian bisa dipersiapkan untuk mendukung program-program yang terkait dengan event-event kejuaraan Judo, baik nasional maupun internasional untuk terus menjaga dan mengelola, dan juga mendapatkan atlet-atlet baru,” kata Sigit.

Menurut Kapolri, penyelenggaraan kejuaraan ini juga memiliki dampak yang lebih luas. Tidak hanya di sektor olahraga, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia berharap pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan event tersebut. Dengan begitu, dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Jadi tentunya ini adalah bentuk dari kolaborasi dari Polri dengan PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia) dan juga masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung program-program olahraga agar semua yang dilakukan ini tentunya ke depan akan terus kita laksanakan untuk bisa memilih atlet-atlet yang baik,” ujar Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa ajang olahraga juga menjadi sarana pembentukan karakter. Nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan fair play disebut penting bagi generasi muda.

Menurutnya, pembentukan mental tangguh menjadi bekal penting menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, olahraga tidak hanya dilihat dari sisi kompetisi semata.