Beckham Putra Tebar Psywar Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Siap Berselebrasi di Depan Ribuan Jakmania!

JawaPos.com - Bintang Persib Bandung, Beckham Putra, antusias saat mengetahui kabar duel melawan Persija Jakarta akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Beckham yang mengaku punya memori manis di stadion tersebut mulai menebar psywar akan melakukan selebrasi di depan ribuan pendukung tuan rumah.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 Super League 225/2026. Sesuai jadwal, laga penuh gengsi tersebut kemungkinan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Minggu (10/5/2026) mendatang.

Alih-alih ciut karena laga akan digelar di stadion berkapasitas hampir 80 ribu penonton itu, Beckham justru antusias. Sebab, pemain yang akrab disapa Etam itu punya kenangan manis disana dengan mencetak dua gol ketika membela Timnas Indonesia.

“Saya suka dengan GBK. Saya punya pengalaman bagus di sana, bisa cetak dua gol bersama timnas,” kata Beckham, dipetik dari Radar Bandung, Selasa (5/5/2026).

Memori manis itu terjadi ketika Timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam turnamen mini bertajuk FIFA Series pada Maret lalu. Beckham menyebut pengalaman tersebut menjadi modal penting baginya untuk membawa Persib Bandung menang lawan Persija Jakarta di SUGBK.

“Ini jadi pengalaman penting buat saya untuk bisa bawa Persib Bandung menang di GBK,” terang Beckham.

Psywar pun mulai dilancarkan Beckham. Pemain asli kelahiran Bandung itu berharap Jakmania memadati SUGBK dan bisa berselebrasi dalam duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung.

“Saya harap stadion penuh dan saya bisa selebrasi di sana,” ungkap Beckham.