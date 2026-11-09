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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.21 WIB

Ramalan Shio Anjing Senin 9 November 2026: Mulai dari Asmara, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

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Ilustrasi Shio Anjing (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Ramalan Shio Anjing hari ini membawa energi positif untuk menetapkan tujuan dan mengambil langkah nyata.

Kejujuran, loyalitas, serta sikap bertanggung jawab menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai peluang. Proyek maupun pertemuan baru berpotensi berjalan lancar apabila diawali dengan perencanaan yang matang.

Angka keberuntungan 2 menjadi pengingat agar Shio Anjing tidak selalu mengerjakan segala sesuatu sendirian.

Berbagi tanggung jawab dan membagi tugas dengan orang lain justru dapat membantu mempercepat pencapaian target.

Sementara itu, warna merah dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan diri, sedangkan arah timur melambangkan terbukanya kesempatan baru.

Harmoni yang meningkat turut mendukung suasana hati agar lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Meski demikian, pemilik shio ini perlu mengendalikan sikap keras kepala dan menghindari keputusan terburu-buru.

Fleksibilitas serta komunikasi yang baik akan membantu menjaga hubungan dan memperlancar berbagai urusan.

Dalam artikel ini, kami telah merangkum ramalan lengkap Shio Anjing dari laman The Astro Scope.

Ramalan Cinta dan Hubungan Shio Anjing

Kehidupan asmara Shio Anjing cenderung stabil ketika komitmen dijaga melalui kejujuran dan sikap saling menghargai.

Sifat protektif yang dimiliki dapat membuat pasangan merasa diperhatikan. Namun, jangan sampai perhatian tersebut berubah menjadi sikap terlalu mengatur atau membatasi kebebasan orang terdekat.

Angka keberuntungan 2 mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Luangkan waktu untuk pasangan, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung dalam menghadapi persoalan.

Percakapan yang terbuka juga diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman akibat perbedaan pandangan.

Warna merah dapat menjadi simbol kehangatan dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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