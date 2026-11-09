Ramalan Shio Anjing di Tahun 2027: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Tahun Kambing Api segera tiba dan membawa suasana baru bagi setiap orang.

Ramalan Shio Anjing tahun 2027 menyoroti urusan keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Bagi kelahiran zodiak cina ini, ujian utama terletak pada cara mengelola konflik dan emosi. Sifat setia dan adil yang melekat justru bisa menjadi kekuatan besar.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (8/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing di tahun 2027 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan keuangan yang melibatkan orang lain menjadi hal yang paling perlu dijaga dengan hati-hati tahun ini.

Menurut kepercayaan tradisional Tionghoa, orang yang sedang kurang beruntung sebaiknya tidak ikut menjamin pinjaman siapa pun.

Saran praktisnya pun sejalan, yaitu jangan sekali-kali menjadi penjamin atau ikut menandatangani utang milik orang lain.

Hindari pula meminjamkan uang dalam jumlah besar yang jika hilang akan membuat keuangan Anda sangat terguncang.