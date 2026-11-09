Ramalan Zodiak Taurus 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Meskipun zodiak taurus memiliki tubuh yang kuat, ada kalanya penting untuk menjaga diri. Hari ini adalah hari yang ideal untuk lebih menyadari fakta tersebut.

Bukan berarti taurus akan mengalami masalah kesehatan. Sebaliknya, posisi planet-planet berada di tengah aktivitas yang melimpah, menunjukkan bahwa taurus sebaiknya menjaga tubuh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 9 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu bersosialisasi untuk menemukan pasangan impian. Terkait karir, bicaralah dengan atasan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

Sementara itu, tingkatkan pola makan dengan mengonsumsi makanan segar dan masakan rumahan. Terkait keuangan, taurus harus tenang dan memanfaatkan waktu yang sangat produktif saat ini dengan baik.

Cinta Taurus

Hari ini akan bermanfaat jika taurus bersosialisasi untuk menemukan pasangan impian. Jangan takut untuk menyatakan kualitas terbaikmu dengan lantang dan bangga, lalu lihat apa yang akan datang. Taurus akan meraih kesuksesan.

Karir Taurus