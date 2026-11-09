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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Asmara Shio Kelinci Senin, 9 November 2026: Hubungan Hangat Berkat Keterbukaan

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara shio Kelinci pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan membawa suasana yang lebih nyaman apabila Anda mampu menjaga komunikasi dan memahami perasaan orang terdekat.

Sifat lembut serta kecenderungan menghindari pertengkaran membuat shio Kelinci sering berusaha menjaga keharmonisan dalam hubungan.

Namun, keinginan untuk mempertahankan suasana damai terkadang membuat Anda memilih memendam kekecewaan daripada menyampaikan persoalan secara langsung.

Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut justru dapat memunculkan jarak emosional dan kesalahpahaman dengan pasangan.

Berikut ramalan asmara Shio Kelinci pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi shio Kelinci yang sudah memiliki pasangan, awal pekan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat kedekatan emosional.

Mungkin terdapat beberapa hal yang belum sempat dibicarakan karena kesibukan atau keinginan untuk menghindari perdebatan.

Cobalah membuka percakapan ketika Anda dan pasangan berada dalam suasana hati yang baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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