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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 17.14 WIB

Ramalan Asmara Shio Tikus Senin, 9 November 2026: Hubungan Makin Hangat dengan Keterbukaan

Ilustrasi shio Tikus (magnific) - Image

Ilustrasi shio Tikus (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Tikus pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan dipengaruhi oleh kemampuan menjaga komunikasi dan memahami kebutuhan emosional orang terdekat.

Anda mungkin cukup peka dalam menangkap perubahan sikap pasangan, tetapi jangan sampai terlalu mengandalkan perkiraan ketika menghadapi persoalan hati.

Hubungan yang sehat membutuhkan keberanian untuk berbicara jujur sekaligus kesediaan mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Awal pekan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kedekatan dan membangun suasana yang lebih nyaman bersama orang yang Anda sayangi.

Berikut ramalan asmara Shio Tikus pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Tikus yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan menjadi salah satu hal penting untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

Ada kemungkinan beberapa persoalan yang sebelumnya belum dibicarakan kembali muncul dan membutuhkan perhatian bersama.

Perbedaan pandangan mengenai rencana pribadi, aktivitas sehari-hari, atau kebutuhan dalam hubungan sebaiknya disikapi dengan kepala dingin.

Editor: Novia Tri Astuti
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