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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 17.17 WIB

Ramalan Asmara Shio Kambing Senin, 9 November 2026: Kedekatan Hati Makin Terjaga

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Kambing pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan membawa kesempatan untuk mempererat hubungan melalui perhatian dan komunikasi yang lebih terbuka.

Sifat lembut, penyayang, serta kepedulian terhadap perasaan orang lain membuat Anda cenderung berusaha menjaga suasana hubungan tetap harmonis.

Namun, keinginan untuk menghindari pertengkaran terkadang membuat Anda memilih diam meskipun sebenarnya ada hal yang mengganjal di hati.

Padahal, hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan kesabaran, tetapi juga keberanian untuk menyampaikan perasaan secara jujur.

Berikut ramalan asmara Shio Kambing pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Kambing yang sudah memiliki pasangan, awal pekan ini dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali kedekatan emosional.

Jika belakangan terdapat persoalan yang belum terselesaikan, cobalah membicarakannya tanpa harus menunggu pasangan menyadari perubahan sikap Anda.

Sampaikan apa yang dirasakan dengan bahasa yang sederhana dan tidak menyudutkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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