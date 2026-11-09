Ramalan Asmara Shio Kuda Senin, 9 November 2026: Jaga Kedekatan dan Saling Pengertian

Ilustrasi Shio Kuda (magnific/rawpixel.com)
JawaPos.com - Kehidupan asmara shio Kuda pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan berlangsung cukup dinamis dan membutuhkan keseimbangan antara kebebasan pribadi dengan perhatian terhadap pasangan.
Sifat aktif dan mandiri membuat shio Kuda senang menjalani berbagai kegiatan, baik untuk pekerjaan maupun kepentingan pribadi.
Namun, terlalu sibuk dengan rutinitas sendiri dapat membuat orang terdekat merasa kurang diperhatikan apabila tidak disertai komunikasi yang baik.
Karena itu, awal pekan ini menjadi kesempatan untuk kembali membangun kedekatan emosional dan memahami kebutuhan masing-masing dalam hubungan.
Bagi shio Kuda yang telah memiliki pasangan, hubungan asmara berpeluang terasa lebih harmonis jika kedua pihak bersedia meluangkan waktu untuk saling mendengarkan.
Anda mungkin memiliki sejumlah rencana yang ingin diwujudkan bersama, mulai dari kegiatan sederhana hingga pembicaraan mengenai masa depan.
Sebelum mengambil keputusan, pastikan pasangan juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan pertimbangannya.
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Jawa Pos
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