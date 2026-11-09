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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Asmara Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Saatnya Lebih Peka dan Terbuka

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara shio Ayam pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan membutuhkan sikap yang lebih sabar, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat dan keinginan pasangan.

Sifat teliti serta standar tinggi yang selama ini menjadi kelebihan shio Ayam terkadang membuat Anda terlalu mudah melihat kekurangan orang lain.

Jika tidak disampaikan dengan bijaksana, kebiasaan tersebut bisa membuat pasangan merasa kurang dihargai atau seolah-olah selalu melakukan kesalahan.

Karena itu, awal pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk belajar memahami perasaan orang terdekat, sekaligus memperbaiki cara menyampaikan pendapat.

Berikut ramalan asmara Shio Ayam pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi shio Ayam yang telah memiliki pasangan, kesempatan untuk mempererat hubungan dapat dimulai melalui komunikasi yang lebih terbuka.

Mungkin terdapat beberapa persoalan yang selama ini belum sempat dibicarakan karena kesibukan atau kekhawatiran memicu perdebatan.

Anda boleh menyampaikan hal-hal yang mengganjal, tetapi pilihlah waktu dan suasana yang mendukung agar pembicaraan berjalan dengan nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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