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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 10.20 WIB

Ramalan Shio Anjing Minggu 8 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Peluang Datang dari Kerja Sama

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Ilustrasi Shio Anjing (magnific/redgreystock)

JawaPos.com - Ramalan Shio Anjing kali ini menyoroti kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi kekuatan utama Anda. Orang-orang di sekitar mungkin lebih sering mengandalkan bantuan maupun saran Anda.

Peran tersebut dapat mempererat hubungan, tetapi jangan sampai membuat Anda mengambil terlalu banyak tanggung jawab hingga melupakan kebutuhan sendiri.

Angka keberuntungan 2 melambangkan kemitraan dan kerja sama. Manfaatkan energi ini untuk membagi tugas serta melibatkan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, yang membuka peluang memperoleh hasil positif dari inisiatif sederhana.

Aksen merah dipercaya membantu menjaga fokus, sedangkan berjalan kaki singkat ke arah timur dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran dan mendapatkan sudut pandang baru.

Yuk simak ramalan lengkap dari Shio Anjing seperti dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta & Hubungan

Dalam hubungan asmara, naluri melindungi orang-orang terdekat mungkin terasa semakin kuat. Pasangan bisa membutuhkan perhatian dan kepastian, sehingga kehadiran Anda yang tenang dapat memberikan rasa aman.

Meski begitu, jangan terburu-buru menawarkan solusi ketika mereka sedang menyampaikan masalah. Dengarkan terlebih dahulu agar pasangan merasa dipahami.

Tingkat harmoni sebesar 54 persen mendukung komunikasi yang lebih seimbang. Anda dapat memanfaatkan momen ini untuk membicarakan hal-hal yang selama ini belum sempat disampaikan.

Sentuhan warna merah, misalnya melalui aksesori atau catatan kecil, dipercaya menjadi simbol kasih sayang dan kehangatan.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, berjalan-jalan singkat ke arah timur bersama orang tercinta bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu berkualitas.

Aktivitas sederhana tersebut dapat membantu mempererat kedekatan tanpa membutuhkan banyak energi.

Sementara bagi yang masih lajang, tunjukkan perhatian secara tulus tanpa merasa harus selalu memenuhi harapan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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