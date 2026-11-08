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Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 00.58 WIB

Simak! Ramalan 5 Shio yang Rezekinya Meningkat pada November 2026

Ilustrasi 12 Shio (Pinterest) - Image

Ilustrasi 12 Shio (Pinterest)

JawaPos.com - Memasuki November 2026, harapan untuk memperoleh kehidupan finansial yang lebih baik kembali muncul bagi sebagian orang. 

Setelah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pekerjaan baru, hingga perkembangan usaha menjadi sesuatu yang dinantikan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, peruntungan setiap shio sering dikaitkan dengan perjalanan karier, hubungan sosial, kesehatan, dan kondisi keuangan. 

Sejumlah shio dipercaya memiliki peluang lebih baik untuk menemukan sumber pendapatan baru, terutama ketika mampu memanfaatkan kesempatan yang datang dengan tepat.

Berdasarkan ramalan peruntungan November 2026, terdapat 5 shio yang diprediksi mengalami perkembangan positif dalam urusan rezeki

Shio Kambing, Macan, Kerbau, Kera, dan Naga menjadi perhatian karena masing-masing memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi finansial. 

Lantas, bagaimana gambaran peruntungan kelima shio tersebut? Inilah penjelasannya yang dihimpun dari YouTube Opa Andrew 88.

1. Shio Kambing

Shio Kambing menjadi salah satu yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki cukup besar pada November 2026

Perubahan positif dalam kondisi keuangan berpeluang datang melalui pekerjaan yang semakin berkembang, peluang bisnis baru, atau hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. 

Editor: Hanny Suwindari
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