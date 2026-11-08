Ramalan Hoki Shio Macan hingga Monyet pada November: Pintu Rezeki Lebar

Ramalan 12 shio (pinterest)
JawaPos.com - Setiap pergantian bulan membawa harapan baru, dan November kerap dipandang sebagai waktu yang tepat untuk menuai hasil dari upaya yang telah ditanam sejak awal tahun.
Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio menjadi salah satu panduan populer untuk membaca peluang, tantangan, dan keberuntungan seseorang pada periode tertentu.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot, terdapat lima shio yang diprediksi mendapat rezeki nomplok pada bulan ini. Rezeki tersebut tidak selalu berbentuk uang.
Ia dapat berupa peluang kerja, hubungan yang harmonis, kabar baik dari keluarga, atau pencapaian yang selama ini tertunda.
Artikel ini mengulas satu per satu kelima shio tersebut secara ringkas dilansir dari YouTube Opa Andrew 88.
1. Shio Macan
Shio Macan menjadi yang pertama diprediksi menerima rezeki nomplok pada bulan November.
Karakter Anda yang berani, tegas, dan tidak mudah menyerah menjadi modal utama untuk menangkap peluang yang datang.
Hal yang sebelumnya terasa mustahil berpotensi mulai menunjukkan titik terang.
Agar keberuntungan ini tidak berlalu begitu saja, jaga sikap tetap tenang saat peluang muncul.
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Jawa Pos
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