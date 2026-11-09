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Penulis: Muhammad Rais Raya
Senin, 9 November 2026 | 22.12 WIB

3 Zodiak yang Langkahnya Selalu Diikuti Rezeki di Akhir Tahun 2026, Mulai November Uang Datang Terus

Zodiak yang diramalkan langkah kakinya selalu diikuti rezeki di akhir tahun 2026 hingga mulai November uang datang terus. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan langkah kakinya selalu diikuti rezeki di akhir tahun 2026 hingga mulai November uang datang terus. (dok: magnific)

JawaPos.com - Perjalanan memanglah penuh misteri yang tidak terjelaskan lantaran semesta bekerja dengan caranya sendiri.

Sebagian orang bekerja keras tetapi hidup masih penuh kesusahan sementara yang lain, bisa hidup nyaman sekalipun dengan usaha yang tidak sebanding.

Meski begitu, terkadang hoki datang membuat perubahan sehingga segala sesuatunya bisa berjalan baik dan menguntungkan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan langkah kakinya selalu diikuti rezeki di akhir tahun 2026 hingga mulai November uang datang terus.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo diramalkan punya potensi menjadi orang kaya baru di akhir tahun 2026.

Astrolog meyakini, rezeki mereka dikatakan akan datang dari berbagai arah layaknya hembusan angin.

Kelancaran rezeki pun membuat mereka seperti berlari kencang meninggal teman-teman sebaya yang masih belum sukses.

Adapun banyaknya pundi-pundi rupiah yang diperoleh dikatakan tidak terlepas dari keseharian mereka yang penuh tanggung jawab.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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