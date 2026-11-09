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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 10 November 2026 | 01.02 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Bakal Untung Besar di November 2026, Hokinya Buat Segalanya Jadi Mungkin

Zodiak yang diramalkan bakal untung besar di November 2026 saat hoki buat segalanya menjadi mungkin. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal untung besar di November 2026 saat hoki buat segalanya menjadi mungkin. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun diramalkan akan jadi salah satu periode yang menggembirakan khususnya bagi orang yang menekuni usaha.

Keberuntungan sangat mungkin datang menghampiri sehingga apa yang dikerjakan bisa memberikan banyak manfaat.

Bukan tidak mungkin melalui apa yang datang, hidup yang bersangkutan bisa ikut berubah jadi kian mapan sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal untung besar di November 2026 saat hoki buat segalanya menjadi mungkin.

1. Zodiak Scorpio

Dalam penerawangan astrolog, nasib baik akan segera dijalani oleh mereka yang berzodiak scorpio di bulan November 2026 ini.

Astrolog meyakini usaha keras mereka selama ini untuk mengembangkan usaha dikatakan akan memperlihatkan hasil.

Perlahan-lahan bisnis yang dikelola bisa mendapatkan untung yang jauh lebih besar sehingga bisa kian stabil.

Malahan bila mereka berani membuat gebrakan, bukan tidak mungkin keuntungan besar bisa didapatkan di tangan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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