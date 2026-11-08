Rezeki Berlipat di November: 5 Shio yang Pintu Hokinya Terbuka, Cek Apakah Shio Anda Terpilih?

Ilustrasi Shio Banjir Rezeki (magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi Tionghoa, shio dipercaya mencerminkan watak dan peruntungan seseorang pada periode tertentu.
Banyak orang menjadikannya bahan pertimbangan untuk merencanakan keuangan, usaha, hingga keputusan besar dalam hidup.
Memasuki November, perhatian tertuju pada shio-shio yang diramalkan menerima keberuntungan finansial lebih besar.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot, lima shio yang diramalkan rezekinya berlipat ganda pada November adalah Monyet, Tikus, Babi, Kelinci, dan Macan.
Sebagian shio diwakili kartu tertentu yang menyimpan pesan khusus, misalnya kartu The Chariot untuk Monyet, Justice untuk Tikus, The Star untuk Babi, dan The Hermit untuk Kelinci.
Rezeki yang besar tetap membutuhkan kerja nyata, perencanaan yang cermat, dan sikap bersyukur.
Simak ulasan berikut untuk mengetahui peluang dan langkah yang dapat Anda ambil dirangkum dari YouTube Opa Andrew 88.
1. Shio Monyet
Shio Monyet diwakili kartu The Chariot, yang bermakna kemajuan, ketegasan, dan kemenangan.
Pada November, Anda diramalkan memperoleh dorongan rezeki dari usaha yang selama ini dijalankan dengan gigih.
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Jawa Pos
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