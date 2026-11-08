Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Niko Sulpriyono
Senin, 9 November 2026 | 00.56 WIB

Ramalan 5 Zodiak November: Rezeki Nomplok Menghampiri, Ini Cara Anda Menyambutnya

12 Zodiak ./ (CANVA) - Image

12 Zodiak ./ (CANVA)

JawaPos.com - Rezeki sering datang pada saat yang tidak diduga, tepat ketika seseorang hampir berhenti berharap. 

Itulah yang disebut rezeki nomplok, yakni keberuntungan yang hadir tiba-tiba sebagai buah dari kerja keras, ketekunan, dan sikap positif yang dijaga dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot, terdapat lima zodiak yang diprediksi mendapat rezeki nomplok pada bulan November, yaitu Taurus, Aquarius, Virgo, Sagitarius, dan Aries. 

Masing-masing memiliki karakter dan jalan rezeki yang berbeda, sehingga cara menyambutnya pun tidak sama.

Mari simak ulasan setiap zodiak berikut yang dirangkum dari kanal YouTube Opa Andrew 88.

Gunakan sebagai motivasi untuk bergerak lebih percaya diri, bukan sebagai kepastian yang menggantikan perencanaan Anda.

1. Taurus

Taurus menjadi zodiak pertama yang diprediksi menerima rezeki nomplok. Hal besar yang selama ini Anda kejar dengan sabar berpotensi muncul pada bulan November

Ketekunan khas Taurus akhirnya menemukan waktunya untuk berbuah. Sambutlah rezeki ini dengan kepala dingin. 

Catat prioritas keuangan dan target Anda, lalu gunakan hasil yang datang untuk memperkuat fondasi jangka panjang, bukan sekadar kesenangan sesaat.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Simak! Ramalan 5 Zodiak Paling Bersinar Rezekinya Sepanjang November 2026 - Image
Zodiak

Simak! Ramalan 5 Zodiak Paling Bersinar Rezekinya Sepanjang November 2026

Senin, 9 November 2026 | 01.04 WIB

Ramalan 5 Zodiak yang Keuangannya Membaik pada November 2026, Peluang Baru Menyerbu! - Image
Zodiak

Ramalan 5 Zodiak yang Keuangannya Membaik pada November 2026, Peluang Baru Menyerbu!

Senin, 9 November 2026 | 00.59 WIB

Ramalan Hoki 5 Zodiak di Bulan November 2026: Rezeki Datang Bertubi-Tubi! - Image
Zodiak

Ramalan Hoki 5 Zodiak di Bulan November 2026: Rezeki Datang Bertubi-Tubi!

Senin, 9 November 2026 | 00.54 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore