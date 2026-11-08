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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 09.05 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 8 November 2026

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries berada dalam suasana hati yang baik hari ini. Aries mungkin ingin fokus pada gambaran yang lebih besar. Tampaknya, ini adalah hari yang ideal untuk mengeksplorasi ide-ide baru, memperluas wawasan, atau berupaya mencapai tujuan yang dapat dicapai. 

Aries mungkin tidak takut mengambil risiko, dan hal ini akan sangat menguntungkan. Namun, cobalah untuk tidak terlalu gelisah dan bingung tentang kemana harus mengarahkan semua energi positif tersebut.

Jika baru-baru ini mengalami hambatan atau kendala tak terduga dalam komunikasi terkait keluarga, zodiak taurus mungkin akan menemukan solusi hari ini. 

Masalah dengan orang tua dan orang-orang terkasih, akan terselesaikan tanpa terlalu banyak kesalahpahaman. Jika mampu fokus pada komunikasi yang jelas, tidak akan ada permusuhan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 8 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan dan membuat jantung zodiak aries berdebar kencang. Terkait karir, cobalah beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.

Sementara itu, pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat merasa tidak enak badan. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan

Kesehatan Aries

Aries sebaiknya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat merasa tidak enak badan. Selain itu, buatlah janji dengan dokter gigi dan lakukan pembersihan gigi. Tindakan apa pun yang aries ambil hari ini, akan sangat bermanfaat untuk mencegah masalah kesehatan di masa mendatang.

Editor: Hanny Suwindari
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