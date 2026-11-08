Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Tidak selalu mudah untuk memikirkan bagaimana kehidupanmu berjalan, zodiak Taurus. Bayangkan jika kamu sendirian di dunia, tanpa ada yang menahan atau memaksamu melakukan apa pun. 

Setidaknya, luangkan waktu untuk memvisualisasikan bagaimana kehidupanmu akan berjalan dalam kondisi seperti itu. Hal ini akan membantumu mengetahui apa yang sedang menghambatmu saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 8 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus mungkin bingung atau frustrasi tentang bagaimana mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, tenanglah karena Taurus akan menemukan kepuasan di tempat kerja saat ini.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai guna meningkatkan semangat dan energi. Terkait keuangan, Taurus harus tenang dan memanfaatkan waktu yang sangat produktif saat ini dengan baik. 

Cinta Taurus 

Jika masih lajang, Taurus mungkin merasa sedikit bingung atau frustrasi tentang bagaimana mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. 

Cobalah meminta bantuan dari teman. Jika pesan Taurus disampaikan dengan cara yang tepat, seseorang tersebut mungkin akan merespons positif terhadap pendekatan Taurus.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 7 November 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 7 November 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Minggu, 8 November 2026 | 03.41 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Sabtu, 7 November 2026: Tetap Teguh Hadapi Tekanan Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Sabtu, 7 November 2026: Tetap Teguh Hadapi Tekanan Kerja

Minggu, 8 November 2026 | 03.37 WIB

Ramalan Zodiak Pisces di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Minggu, 8 November 2026 | 03.06 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore