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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 8 November 2026 | 03.06 WIB

Ramalan Zodiak Pisces di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com – Ramalan Zodiak Pisces 2026 hadir untuk membantumu memahami arah kehidupan hingga akhir tahun.

Sebagai Pisces, kamu dikenal peka, kreatif, dan mudah memahami perasaan orang di sekitarmu.

Sifat tersebut turut memengaruhi cara kamu menjalani urusan uang, kesehatan, pekerjaan, dan hubungan asmara.

Memasuki bulan November, masih ada waktu untuk menyesuaikan langkah sesuai gambaran yang akan dibahas.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Pisces di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuangan sepanjang tahun ini menuntut perencanaan matang dan sikap hati-hati dalam setiap keputusan pengeluaran penting.

Penghasilan cenderung stabil dari bulan ke bulan, sehingga kebutuhan pokok biasanya tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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