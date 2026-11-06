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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 6 November 2026 | 10.30 WIB

3 Shio yang Dapat Banyak Hoki dan Duit di Akhir Tahun 2026, Keikhlasan Buka Pintu Rezeki

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki, kedatangannya bisa dipengaruhi oleh banyak hal tak terkecuali keseharian seseorang.

Perilaku atau kebiasaan orang sangat memengaruhi sebab rezeki dan keberkahan memang tidak terikat pada satu hal saja.

Karena terkait dengan banyak hal, maka kebaikan yang diterapkan dalam hidup tentu akan bisa kembali kepada orang itu sendiri.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan dapat banyak hoki dan duit di akhir tahun 2026 saat keikhlasan buka pintu rezeki.

1. Shio Ayam 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ayam umumnya merupakan orang yang setia.

Dengan apa yang ada di sekelilingnya, mereka tidak menutup mata dan selalu berusaha untuk membantu sesama.

Astrolog meyakini, karena hal tersebut banyak rezeki yang datang menghampiri khususnya di akhir tahun 2026 ini.

Keberkahan sangat mungkin datang dalam bentuk kemajuan usaha hingga keuntungan bisnis yang jauh berlipat dibanding waktu yang lampau.

2. Shio Anjing

Editor: Hanny Suwindari
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