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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 14.43 WIB

Prediksi Skor Barito Putera vs Persis Solo: Laskar Sambernyawa Hadapi Ujian Berat di Banjarmasin

Persis Solo saat menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Laskar Sambernyawa kini sowan ke kandang Barito Putera di Banjarmasin. (Istimewa) - Image

Persis Solo saat menjamu RANS Nusantara FC di Manahan. Laskar Sambernyawa kini sowan ke kandang Barito Putera di Banjarmasin. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PS Barito Putera pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Jumat (30/10/2026) kick off pukul 15.30 WIB, ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sambernyawa untuk memperbaiki hasil sekaligus membuktikan perkembangan permainan mereka.

Persis Solo datang dengan modal hasil imbang 2-2 saat menjamu RANS Nusantara FC di Stadion Manahan.

Hasil tersebut membuat Persis belum mampu meraih kemenangan setelah gagal mempertahankan keunggulan di kandang sendiri. Kini, mereka harus menghadapi lawan yang sedang berada dalam kondisi lebih meyakinkan.

Barito Putera tercatat meraih tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Laskar Antasari mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0, De Red FC 2-0, dan PSBS Biak 3-0. Catatan itu menunjukkan bahwa Barito memiliki pertahanan yang solid sekaligus kemampuan memaksimalkan peluang, terutama melalui situasi bola mati.

Di sisi lain, Persis masih berada dalam masa transisi setelah manajemen memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Ricky Nelson.

Hingga menjelang pertandingan, klub belum menunjuk pelatih kepala definitif. Dedy Gusmawan masih dipercaya sebagai pelatih sementara untuk memimpin persiapan tim.

Dedy telah melakukan evaluasi terhadap penampilan Persis pada pertandingan sebelumnya. Salah satu perhatian utama adalah kedisiplinan pemain ketika menghadapi variasi serangan lawan.

Editor: Edi Yulianto
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