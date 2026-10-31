Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSMS Medan: Laskar Singacala Incar Kebangkitan di Kandang

JawaPos.com - PSGC Ciamis akan menjamu PSMS Medan pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (31/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Namun, mereka datang dengan modal yang berbeda.

PSGC Ciamis masih berusaha menemukan konsistensi permainan, sedangkan PSMS Medan memiliki kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas PSIS Semarang pada pertandingan sebelumnya.

Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi PSGC untuk kembali meraih tiga poin. Dukungan suporter di Stadion Galuh diharapkan mampu membantu Laskar Singacala tampil lebih percaya diri saat menghadapi tim tamu.

Meski demikian, PSGC tidak bisa menganggap laga ini akan berjalan mudah. Catatan pertandingan mereka dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa tim asal Ciamis tersebut masih perlu memperbaiki performa agar mampu bersaing secara konsisten.

Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat, PSGC meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka sempat mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Sumsel United pada 19 September 2026.

Namun, hasil tersebut tidak diikuti dengan tren positif. PSGC kemudian kalah 0-2 dari Semen Padang FC sebelum bangkit melalui kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus pada 3 Oktober 2026.

Setelah itu, performa PSGC kembali menurun. Mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari Adhyaksa FC pada 10 Oktober, kemudian bermain imbang tanpa gol saat menghadapi PSIS Semarang pada 17 Oktober.