Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSMS Medan: Laskar Singacala Incar Kebangkitan di Kandang

PSGC Ciamis berjuang keras menghadapi PSMS Medan di pekan kedelapan Championship 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - PSGC Ciamis akan menjamu PSMS Medan pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (31/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Namun, mereka datang dengan modal yang berbeda.
PSGC Ciamis masih berusaha menemukan konsistensi permainan, sedangkan PSMS Medan memiliki kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas PSIS Semarang pada pertandingan sebelumnya.
Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi PSGC untuk kembali meraih tiga poin. Dukungan suporter di Stadion Galuh diharapkan mampu membantu Laskar Singacala tampil lebih percaya diri saat menghadapi tim tamu.
Meski demikian, PSGC tidak bisa menganggap laga ini akan berjalan mudah. Catatan pertandingan mereka dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa tim asal Ciamis tersebut masih perlu memperbaiki performa agar mampu bersaing secara konsisten.
Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat, PSGC meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka sempat mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Sumsel United pada 19 September 2026.
Namun, hasil tersebut tidak diikuti dengan tren positif. PSGC kemudian kalah 0-2 dari Semen Padang FC sebelum bangkit melalui kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus pada 3 Oktober 2026.
Baca Juga:Jelang Menjamu PSMS Medan, PSGC Ciamis Fokus Perbaiki Konsentrasi dan Koordinasi Lini Pertahanan
Setelah itu, performa PSGC kembali menurun. Mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari Adhyaksa FC pada 10 Oktober, kemudian bermain imbang tanpa gol saat menghadapi PSIS Semarang pada 17 Oktober.
Pada pertandingan terakhir, PSGC kembali gagal mendapatkan poin setelah kalah 1-2 dari Persiraja Banda Aceh pada 24 Oktober 2026. Hasil tersebut membuat pertandingan melawan PSMS menjadi kesempatan penting bagi Laskar Singacala untuk segera bangkit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022