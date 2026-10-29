Barito Putera vs Persis Solo: Laskar Antasari Bidik Tiga Poin di Kandang

JawaPos.com - PS Barito Putera bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Persis Solo pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Jumat (30/10) sore.

Laskar Antasari punya modal bagus untuk menghadapi laga ini. Tim asuhan Djajang Nurdjaman itu berhasil meraih tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan dalam pertandingan terakhirnya. Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi Barito Putera untuk kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Tren positif Barito Putera dimulai ketika mereka mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0. Setelah itu, Laskar Antasari kembali meraih kemenangan dengan skor identik saat menghadapi De Red FC di kandangnya.

Pada pertandingan terbaru, Barito Putera tampil meyakinkan dengan menundukkan PSBS Biak tiga gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat kepercayaan diri tim semakin meningkat menjelang pertandingan melawan Persis Solo.

Pelatih Barito Putera, Djajang Nurdjaman, menegaskan bahwa timnya ingin mempertahankan performa tersebut. Selain membidik kemenangan keempat secara beruntun, ia berharap lini pertahanan kembali mampu mencatatkan clean sheet.

"Kami semuanya bertekad ingin meneruskan tren positif yang sudah kami raih selama tiga pertandingan terakhir, serta kami bisa clean sheet beruntun. Semoga bisa meraih tiga poin di kandang," kata Djajang dalam konferensi pers, Kamis (29/10).

Meski lebih diunggulkan berdasarkan hasil pertandingan terakhir, Djajang tidak ingin anak asuhnya meremehkan Persis Solo. Ia menilai Laskar Sambernyawa tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan, terlebih mereka diperkuat sejumlah pemain berpengalaman.