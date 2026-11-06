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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 13.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

ilustrasi zodiak Taurus. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak Taurus. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penting untuk meninggalkan keyakinan bahwa zodiak taurus tidak memiliki bakat atau talenta. Pertimbangkan untuk memikirkan talenta dengan cara yang sama seperti taurus memikirkan tubuhmu. 

Ketika berolahraga, makan dengan benar, dan cukup istirahat, tubuhmu akan merespons. Talenta pun tidak jauh berbeda, karena juga membutuhkan perawatan dan perhatian yang sama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 6 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Bersiaplah karena zodiak taurus mungkin bertemu dengan seseorang yang menarik. Terkait karir, dapatkan keterampilan profesional yang relevan agar mampu bekerja secara mandiri dan meraih reputasi yang baik.

Sementara itu, kendalikan tingkat stres saat tekanan darahmu meningkat. Terkait keuangan, taurus harus tenang dan memanfaatkan waktu yang sangat produktif saat ini dengan baik. 

Cinta Taurus 

Jika masih lajang, hari ini taurus akan dibanjiri permintaan kencan. Pilihlah seseorang dengan bijak dan atur jadwal. Setelah menerima perhatian ini, taurus mungkin bertemu dengan seseorang yang membuat tertarik. Nikmati hal ini dan jangan terlalu serius.

Karir Taurus

Memperoleh keterampilan profesional yang relevan, akan membuat taurus mampu bekerja secara mandiri dan meraih reputasi yang baik. Gunakan pikiranmu yang aktif, kreatif, serta ide-ide yang tidak konvensional untuk maju. 

Editor: Hanny Suwindari
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