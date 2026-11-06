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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 13.10 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang baru dan penuh petualangan, guna mengguncang rutinitas yang monoton. Hal ini akan membuat scorpio merasa bersemangat. 

Ini adalah momen fantastis bagi scorpio untuk melepaskan pikiran dan terlibat dalam aktivitas yang membuat ceria dan percaya diri. Setelah berusaha untuk menata hidup, scorpio akan kagum dengan peningkatan yang terjadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 6 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio mungkin akan berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Terkait karir, cobalah menghindari mengambil keputusan negatif untuk sementara waktu.

Sementara itu, sangat penting untuk memperhatikan asupan gula jika scorpio memiliki masalah dengan gula darah. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin akan berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Pasangan akan menikmati kedekatan mereka hari ini dan bagi banyak orang, hari ini mungkin akan mengubah hubungan tersebut menjadi pernikahan yang akan berlangsung seumur hidup.

Karir Scorpio

Jika merupakan pengusaha, scorpio mungkin menghadapi masalah dengan karyawan. Hindari mengambil keputusan negatif untuk sementara waktu. Selain itu, scorpio yang bekerja di industri keuangan mungkin akan mengalami kesulitan mencapai target saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
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