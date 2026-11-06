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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries harus lebih berhati-hati karena masalah kesehatan mungkin akan membuat patah semangat. 

Untuk mencapai harmoni di tingkat profesional maupun pribadi, aries harus mengendalikan ucapan. Kata-kata memiliki pengaruh signifikan pada orang-orang di sekitar, baik aries menyadarinya atau tidak.

Hari ini akan membawa kepuasan dalam pekerjaan dan usaha lainnya, zodiak taurus. Kasus hukum yang tertunda, pasti akan diselesaikan sesuai keinginan taurus. Untuk memastikan kemenangan, pastikan taurus memiliki pengacara yang terlatih dan berpengalaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 6 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berhati-hatilah karena keluarga menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan zodiak aries. Terkait karir, jangan berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, hindari aktivitas yang menimbulkan stres dan tegang jika menderita masalah tekanan darah. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan

Cinta Aries

Hari ini mungkin akan menjadi hari yang menantang dalam hal percintaan, karena keluarga menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan aries. Aries perlu mengerahkan semua kemampuan dan mencoba membujuk mereka. Pada beberapa hari ke depan, mereka akan mulai memahami sudut pandang aries.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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