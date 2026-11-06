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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 6 November 2026 | 08.40 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces Jumat, 6 November 2026

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari bagi zodiak aquarius untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Aquarius perlu menyeimbangkan antara keluarga, hubungan, dan karir. 

Beberapa aspek telah memburuk akibat aquarius terlalu fokus pada aspek lainnya. Semakin cepat mulai memikirkan dan merencanakan hal-hal ini, semakin rileks dan jernih pikiranmu.

Hubungan zodiak pisces dengan orang terkasih atau teman dekat mungkin akan tegang. Jangan biarkan amarah atau emosi negatif menguasai dirimu. 

Sebaliknya, berusahalah secara sadar untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Ambil langkah pertama menuju rekonsiliasi jika diperlukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 6 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin akan menemukan kisah romantis di tempat yang tidak terduga. Terkait karir, berhati-hatilah karena aquarius mungkin akan menghadapi beberapa masalah dengan staf.

Sementara itu, atasi masalah kelebihan berat badan dengan mencoba berdiet. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.

Kesehatan Aquarius

Kelebihan berat badan adalah masalah yang perlu aquarius atasi. Saat mencoba berdiet, pada akhirnya aquarius mungkin kembali ke kebiasaan lama. 

Editor: Hanny Suwindari
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