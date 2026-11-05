Sering Tidak Disadari, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Mempercepat Penuaan Dini

ilustrasi orang yang sedang becermin. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Namun, penampilan seseorang terkadang bisa terlihat lebih tua dibandingkan usia sebenarnya akibat pola hidup dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Berbagai faktor seperti pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga cara mengelola stres mempunyai peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Jika tidak diperhatikan, kebiasaan yang kurang sehat dapat memengaruhi kondisi kulit maupun kebugaran secara keseluruhan. Penuaan dini tidak selalu ditandai dengan munculnya kerutan atau garis halus pada wajah. Kondisi ini juga dapat terlihat melalui kulit yang kehilangan kecerahan, tubuh mudah lelah, rambut menipis, hingga menurunnya kemampuan konsentrasi. Dilansir dari English Jagran, terdapat delapan kebiasaan sehari-hari yang berpotensi mempercepat proses penuaan dan membuat seseorang terlihat lebih tua daripada usia sebenarnya. Berikut penjelasannya. Baca Juga:Hati-Hati! 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Orang Lain Diam-Diam Tidak Suka Padamu 1. Jarang Menggunakan Sunscreen Paparan sinar ultraviolet dari matahari merupakan salah satu faktor lingkungan yang berkontribusi besar terhadap penuaan kulit. Jika kulit terlalu sering terpapar tanpa perlindungan, risiko munculnya flek hitam, kerutan, dan berkurangnya elastisitas kulit dapat meningkat. Kondisi tersebut dikenal sebagai photoaging, yaitu perubahan kulit akibat paparan sinar matahari dalam jangka panjang. Karena itu, penggunaan tabir surya atau sunscreen sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Pilih sunscreen dengan perlindungan broad-spectrum minimal SPF 30 dan gunakan kembali sesuai kebutuhan. Selain itu, perlindungan fisik seperti topi dan pakaian tertutup juga dapat membantu mengurangi paparan sinar matahari. 2. Memiliki Pola Tidur yang Tidak Teratur Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri setelah beraktivitas sepanjang hari. Kurang tidur dapat membuat wajah terlihat lelah, mata tampak sembap, serta kulit kehilangan kesegarannya. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini juga dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan kesehatan secara umum. Sebaliknya, tidur berlebihan yang disertai pola tidak teratur juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Untuk menjaga kebugaran, orang dewasa umumnya dianjurkan tidur sekitar tujuh hingga sembilan jam setiap malam. Usahakan memiliki jadwal tidur dan bangun yang konsisten serta mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang waktu istirahat. 3. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan dan Minuman Manis Konsumsi gula berlebihan bukan hanya berkaitan dengan peningkatan berat badan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan metabolisme tubuh.