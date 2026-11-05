Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak leo akan menghadapi beberapa kesulitan. Leo berada dalam situasi yang tidak menyenangkan hari ini, dan perlu menggunakan bakat diplomasi untuk keluar dari situasi tersebut.

Keadaan ini mungkin bukan kesalahan leo, tetapi tetap berdampak. Leo akan baik-baik saja jika hanya menggunakan kata-kata dan kemampuan persuasi untuk membersihkan nama sendiri.

Zodiak virgo mungkin merasa bersemangat. Virgo mungkin merasa cukup bersemangat untuk mengejar ambisi yang dianggap tidak realistis oleh orang lain, dan berjuang untuk mewujudkannya. Cobalah untuk tidak membiarkan energi negatif menghalangi tujuanmu dan tetaplah berpegang pada visimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 5 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan menerima lamaran dengan cara yang mengejutkan hari ini. Terkait karir, kreativitas leo sedang mengalir deras sehingga mampu menghasilkan berbagai ide hebat.

Sementara itu, berbahagialah karena tubuh merespons positif terhadap pengobatan yang dijalani. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Jika masih lajang, leo mungkin akan menerima lamaran dengan cara yang mengejutkan. Hari ini, diindikasikan bahwa seorang teman dekat mungkin akan melamarmu.