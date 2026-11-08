6 Alasan Mengapa Tantangan Kesehatan Bisa Terasa Begitu Sepi dan Melelahkan Menurut Psikologi

seseorang yang melewati tantangan untuk lebih sehat / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Menghadapi tantangan kesehatan bukan hanya tentang bagaimana tubuh berjuang melawan rasa sakit, menjalani pengobatan, atau berusaha memulihkan kondisi fisik. Ada sisi lain yang sering kali tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu perjuangan emosional dan psikologis yang menyertainya.

Seseorang yang sedang menghadapi masalah kesehatan mungkin terlihat baik-baik saja dari luar. Ia masih bisa tersenyum, berbicara, bekerja, bahkan menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, di balik penampilan tersebut, bisa saja tersimpan rasa takut, kecemasan, kelelahan mental, dan kesepian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.



Tidak jarang, perjalanan menghadapi masalah kesehatan terasa begitu sunyi. Bukan karena tidak ada orang yang peduli, melainkan karena ada pengalaman tertentu yang memang sulit dipahami oleh orang lain jika mereka belum pernah mengalaminya sendiri.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan beban emosional, stres berkepanjangan, isolasi sosial, hingga kelelahan psikologis akibat ketidakpastian. Memahami alasan di balik perasaan tersebut dapat membantu seseorang menyadari bahwa apa yang dirasakannya bukanlah sesuatu yang aneh atau berlebihan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), terdapat enam alasan mengapa tantangan kesehatan bisa terasa begitu sepi dan melelahkan menurut perspektif psikologi.



1. Tidak Semua Orang Bisa Memahami Apa yang Sedang Kita Rasakan

Salah satu alasan terbesar mengapa menghadapi tantangan kesehatan terasa sepi adalah adanya kesenjangan antara pengalaman pribadi dan pemahaman orang lain.



Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, orang-orang di sekitarnya mungkin berusaha memberikan dukungan. Mereka mengatakan agar tetap semangat, berpikir positif, tidak terlalu memikirkan keadaan, atau percaya bahwa semuanya akan segera membaik.



Meskipun niatnya baik, kalimat-kalimat tersebut terkadang tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas perasaan seseorang yang sedang berjuang.



Misalnya, seseorang yang hidup dengan kondisi kesehatan jangka panjang mungkin harus menghadapi rasa sakit yang berulang, perubahan aktivitas, keterbatasan fisik, dan kekhawatiran mengenai masa depan. Sementara itu, orang lain mungkin hanya melihat bahwa ia masih bisa tersenyum dan melakukan beberapa aktivitas seperti biasanya.



Dalam psikologi, pengalaman ini berkaitan dengan konsep perceived social isolation, yaitu perasaan terisolasi secara sosial meskipun seseorang sebenarnya memiliki hubungan dengan orang lain.



Kesepian tidak selalu berarti tidak mempunyai teman atau keluarga. Seseorang bisa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang dialaminya.



Hal ini juga dapat membuat seseorang mulai membatasi cerita mengenai kondisi kesehatannya. Ia mungkin merasa lelah menjelaskan hal yang sama berulang kali atau takut dianggap terlalu banyak mengeluh.



Pada akhirnya, ia memilih menyimpan sebagian besar perasaannya sendiri.



Padahal, dukungan emosional yang sehat bukan selalu tentang memberikan solusi. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan orang lain yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa membandingkan penderitaannya, dan tanpa memaksanya untuk selalu terlihat kuat.

2. Ketidakpastian Mengenai Masa Depan Menguras Energi Mental

Tantangan kesehatan sering kali datang bersama berbagai pertanyaan yang tidak mudah dijawab.



Apakah kondisi ini akan membaik? Berapa lama proses pemulihannya? Apakah pengobatan akan berhasil? Apakah kehidupan akan kembali seperti sebelumnya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terus muncul, terutama ketika seseorang menghadapi kondisi kesehatan yang berlangsung lama atau memiliki perkembangan yang sulit diprediksi.



Menurut psikologi, ketidakpastian merupakan salah satu sumber stres yang cukup kuat. Manusia secara alami membutuhkan rasa aman dan kepastian untuk membantu mengatur pikiran serta mengambil keputusan.



Ketika kepastian tersebut tidak tersedia, pikiran dapat terus bekerja mencari kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Seseorang mungkin mulai membayangkan skenario terburuk, mengkhawatirkan perubahan kondisi tubuh, atau merasa takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi.



Keadaan ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi yang hasilnya belum dapat dipastikan.



Dampaknya bukan hanya berupa kecemasan. Ketidakpastian juga dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, pengambilan keputusan, dan kemampuan menikmati kehidupan sehari-hari.



Bahkan ketika tidak sedang merasakan gejala fisik, seseorang mungkin tetap merasa lelah karena pikirannya terus memikirkan berbagai kemungkinan.



Inilah salah satu alasan mengapa tantangan kesehatan bisa terasa begitu menguras tenaga. Seseorang tidak hanya menghadapi apa yang sedang terjadi hari ini, tetapi juga terus memikirkan apa yang mungkin terjadi besok.



Dalam situasi seperti ini, penting untuk belajar membedakan antara hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali.



Kita mungkin tidak selalu bisa menentukan bagaimana kondisi kesehatan berkembang, tetapi kita masih bisa mengambil langkah kecil untuk merawat diri, mencari informasi yang tepat, dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

3. Kehilangan Rutinitas dan Identitas Diri Bisa Menimbulkan Kesedihan Tersembunyi

Masalah kesehatan terkadang mengubah lebih banyak hal daripada yang terlihat.



Seseorang yang sebelumnya aktif bekerja, berolahraga, bepergian, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman mungkin harus mengurangi aktivitasnya karena kondisi tubuh yang tidak lagi sama.



Hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha besar.



Misalnya, bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan rumah, berjalan dalam jarak tertentu, atau menghadiri acara keluarga mungkin menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya.



Perubahan tersebut dapat menimbulkan perasaan kehilangan.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat dikaitkan dengan grief, yaitu respons emosional terhadap kehilangan. Kesedihan tidak hanya muncul ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga ketika ia kehilangan kemampuan, kebebasan, rutinitas, atau gambaran kehidupan yang sebelumnya dimiliki.



Seseorang mungkin merindukan dirinya yang dahulu.



Ia merindukan tubuh yang lebih bertenaga, kebebasan untuk melakukan berbagai hal tanpa banyak pertimbangan, atau kehidupan yang tidak dipenuhi jadwal pengobatan dan pemeriksaan kesehatan.



Perasaan ini terkadang sulit diungkapkan karena orang lain mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele.



Namun, kehilangan kemampuan melakukan hal-hal yang sebelumnya menjadi bagian penting dari identitas diri bukanlah pengalaman yang sederhana.



Seseorang bisa merasa bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dahulu. Bahkan, ia mungkin mulai mempertanyakan nilai dirinya ketika tidak mampu bekerja, beraktivitas, atau memenuhi harapan seperti sebelumnya.



Penting untuk memahami bahwa perubahan kondisi kesehatan tidak menghilangkan nilai seseorang.



Identitas diri tidak hanya ditentukan oleh produktivitas, kemampuan fisik, atau seberapa banyak hal yang bisa dilakukan setiap hari.



Ada kalanya proses menerima perubahan membutuhkan waktu. Memberikan ruang bagi kesedihan tanpa terus menyalahkan diri sendiri merupakan bagian penting dari perjalanan penyesuaian psikologis.

4. Terus Berusaha Terlihat Kuat Bisa Menyebabkan Kelelahan Emosional

Ada orang-orang yang merasa harus selalu terlihat kuat ketika menghadapi masalah kesehatan.



Mereka berusaha tersenyum di depan keluarga, menenangkan orang-orang yang khawatir, dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang mengalami kesulitan.



Sebagian orang melakukan hal tersebut karena tidak ingin membebani orang lain. Sebagian lainnya merasa bahwa menunjukkan kesedihan akan membuat mereka terlihat lemah.



Namun, terus-menerus menyembunyikan emosi dapat menjadi beban tersendiri.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan emotional suppression, yaitu upaya menahan atau menyembunyikan ekspresi emosi yang sedang dirasakan.



Mengatur emosi tentu merupakan kemampuan yang penting. Namun, menekan emosi secara terus-menerus tanpa memberikan ruang untuk memprosesnya dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Contohnya, seseorang mungkin merasa takut menjelang pemeriksaan kesehatan, tetapi memilih berpura-pura tenang karena tidak ingin membuat keluarganya khawatir.



Ia mungkin merasa kecewa ketika pengobatan belum memberikan hasil sesuai harapan, tetapi tidak berani mengungkapkannya karena takut dianggap tidak bersyukur.



Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa semakin jauh dari kebutuhan emosionalnya sendiri.



Ia bukan hanya menghadapi tantangan kesehatan, tetapi juga harus mengelola bagaimana orang lain melihat dirinya.



Inilah yang membuat perjuangan terasa semakin melelahkan.



Perlu diingat bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh menangis, takut, kecewa, atau merasa lelah.



Kekuatan emosional justru dapat terlihat ketika seseorang mampu mengakui apa yang dirasakannya dan mencari bantuan ketika membutuhkannya.



Tidak ada kewajiban untuk selalu terlihat baik-baik saja hanya demi membuat orang lain merasa nyaman.

5. Perjuangan Kesehatan Sering Kali Tidak Terlihat oleh Orang Lain

Tidak semua masalah kesehatan memiliki tanda-tanda fisik yang mudah dikenali.



Ada kondisi ketika seseorang terlihat sehat dari luar, tetapi sebenarnya sedang menghadapi rasa sakit, kelelahan, gangguan tidur, atau keterbatasan yang cukup besar.



Hal ini dapat membuat pengalaman mereka sulit dipahami oleh lingkungan sekitar.



Misalnya, seseorang mungkin harus beristirahat setelah melakukan aktivitas sederhana. Namun, orang lain justru mempertanyakan mengapa ia terlihat malas atau kurang bersemangat.



Ada pula orang yang harus membatalkan rencana karena kondisi tubuhnya tiba-tiba memburuk. Dari sudut pandang orang lain, tindakan tersebut mungkin terlihat tidak konsisten atau berlebihan.



Dalam psikologi sosial, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan invisible illness, yaitu kondisi kesehatan yang dampaknya tidak selalu dapat diamati secara langsung oleh orang lain.



Ketika penderitaan tidak terlihat, seseorang mungkin merasa perlu terus membuktikan bahwa apa yang dialaminya benar-benar nyata.



Ia merasa harus menjelaskan mengapa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu, mengapa membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat, atau mengapa aktivitas yang terlihat mudah bagi orang lain terasa sangat berat baginya.



Situasi ini dapat memunculkan rasa frustrasi, kesalahpahaman, bahkan perasaan tidak dipercaya.



Selain itu, seseorang mungkin mulai meragukan dirinya sendiri.



Ia bertanya-tanya apakah dirinya terlalu sensitif, terlalu lemah, atau terlalu banyak mengeluh.



Padahal, tidak semua penderitaan harus terlihat secara fisik agar layak mendapatkan perhatian.



Rasa sakit yang tidak terlihat tetap membutuhkan pemahaman. Kelelahan yang tidak tampak tetap membutuhkan istirahat. Dan kebutuhan emosional seseorang tetap layak dihargai meskipun orang lain tidak sepenuhnya memahami kondisinya.

6. Beban Kesehatan yang Berlangsung Lama Bisa Menimbulkan Kelelahan Psikologis

Menghadapi tantangan kesehatan bukan selalu perjuangan yang berlangsung dalam waktu singkat.



Ada kondisi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, pemeriksaan berulang, perubahan gaya hidup, dan penyesuaian aktivitas sehari-hari.



Pada awalnya, seseorang mungkin memiliki semangat besar untuk menjalani seluruh proses tersebut.



Ia berusaha mengikuti anjuran dokter, menjaga pola makan, mengatur waktu istirahat, dan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan.



Namun, ketika perjuangan berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun, energi emosional seseorang bisa semakin terkuras.



Dalam psikologi kesehatan, pengalaman ini dapat berkaitan dengan chronic stress atau stres kronis, yaitu tekanan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.



Stres yang terus-menerus dapat memengaruhi suasana hati, kemampuan berkonsentrasi, kualitas tidur, dan kesejahteraan secara keseluruhan.



Seseorang mungkin mulai merasa kehilangan motivasi, mudah tersinggung, lebih sensitif, atau kesulitan menikmati hal-hal yang sebelumnya menyenangkan.



Ada juga pengalaman yang dikenal sebagai treatment fatigue, yaitu kelelahan yang berkaitan dengan tuntutan menjalani proses perawatan atau pengobatan secara terus-menerus.



Bukan berarti seseorang tidak ingin sembuh atau tidak menghargai pengobatan yang dijalaninya. Ia mungkin hanya merasa lelah karena harus terus mengatur hidup di sekitar kebutuhan kesehatannya.



Bayangkan harus berkali-kali mengunjungi fasilitas kesehatan, mengatur jadwal obat, menghadapi prosedur medis, dan menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi tubuh.



Semua itu membutuhkan energi fisik, waktu, perhatian, dan ketahanan emosional.



Karena itu, penting untuk tidak mengukur keberhasilan perjuangan kesehatan hanya berdasarkan seberapa kuat seseorang bertahan.



Beristirahat bukan berarti menyerah. Mengurangi aktivitas bukan berarti kehilangan semangat. Meminta bantuan bukan berarti gagal menghadapi keadaan.



Terkadang, bentuk kemajuan yang paling berarti justru adalah kemampuan untuk menjalani hari dengan lebih ramah terhadap diri sendiri.



Bagaimana Cara Menjaga Kesehatan Mental Saat Menghadapi Tantangan Kesehatan?

Memahami alasan mengapa perjuangan kesehatan terasa sepi dan melelahkan merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.



Namun, memahami saja tidak selalu cukup. Seseorang juga membutuhkan cara untuk menjaga kesejahteraan emosional selama menghadapi berbagai perubahan.



Berikut beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.



1. Berikan ruang untuk merasakan emosi.



Jangan memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Rasa takut, kecewa, sedih, dan marah bisa menjadi respons yang manusiawi ketika menghadapi situasi sulit. Mengenali emosi merupakan bagian dari proses mengelolanya.



2. Cari dukungan dari orang yang bisa mendengarkan.



Tidak semua orang harus memahami seluruh pengalaman kita. Namun, memiliki satu atau dua orang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi.



3. Fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa dikendalikan.



Daripada terus memikirkan berbagai kemungkinan di masa depan, cobalah memperhatikan langkah sederhana yang bisa dilakukan hari ini. Misalnya, mengikuti rencana perawatan, menjaga waktu istirahat, atau melakukan aktivitas sesuai kemampuan tubuh.



4. Jangan membandingkan perjalanan kesehatan dengan orang lain.



Setiap orang memiliki kondisi, kebutuhan, dan proses pemulihan yang berbeda. Kemajuan seseorang tidak harus menjadi ukuran keberhasilan orang lain.



5. Jangan ragu mencari bantuan profesional.



Jika kecemasan, kesedihan, atau tekanan emosional mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental dapat membantu. Dukungan psikologis dapat berjalan berdampingan dengan perawatan medis.



6. Belajar menerima bahwa ada hari yang terasa lebih berat.



Tidak semua hari akan berjalan sesuai harapan. Ada hari ketika seseorang merasa lebih bersemangat, tetapi ada pula hari ketika sekadar menyelesaikan rutinitas terasa sulit. Kedua pengalaman tersebut merupakan bagian dari perjalanan yang tidak selalu berjalan lurus.

Kesimpulan: Tidak Harus Selalu Kuat untuk Bisa Terus Melangkah

Tantangan kesehatan bisa terasa begitu sepi dan melelahkan karena perjuangannya tidak hanya berlangsung pada tingkat fisik, tetapi juga menyentuh kehidupan emosional, sosial, dan psikologis seseorang.



Tidak semua orang memahami rasa takut yang muncul ketika menghadapi ketidakpastian. Tidak semua orang melihat kehilangan kecil yang terjadi ketika seseorang harus mengubah rutinitasnya. Dan tidak semua orang menyadari betapa melelahkannya mempertahankan harapan ketika proses pemulihan membutuhkan waktu panjang.



Menurut perspektif psikologi, perasaan kesepian, kelelahan emosional, kecemasan, dan kesedihan dalam menghadapi tantangan kesehatan dapat berkaitan dengan berbagai respons terhadap stres, kehilangan, perubahan identitas, serta kebutuhan akan dukungan sosial.



Karena itu, penting untuk berhenti menganggap bahwa seseorang harus selalu kuat agar bisa menghadapi masalah kesehatannya.



Kita tidak harus selalu tersenyum. Kita tidak harus selalu memiliki jawaban. Kita juga tidak harus berpura-pura baik-baik saja ketika sebenarnya membutuhkan bantuan.



Ada kalanya, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah beristirahat, mengakui bahwa keadaan memang sedang sulit, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjalani semuanya secara perlahan.



Sebab, menghadapi tantangan kesehatan bukan perlombaan untuk menjadi orang yang paling kuat. Ini adalah perjalanan untuk tetap merawat diri, menghargai batas kemampuan, dan menemukan cara untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh pengertian terhadap diri sendiri.



Pada akhirnya, seseorang yang sedang berjuang dengan kesehatannya tidak hanya membutuhkan pengobatan untuk tubuhnya, tetapi juga pemahaman, dukungan, dan ruang aman bagi perasaannya.



