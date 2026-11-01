Cukup Bangun Usaha di Kampung Halaman, 7 Weton Ini Konon Bisa Hidup Makmur

seseorang yang hartanya mudah didapati (Freepik/jcomp)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan cara tersendiri dalam memperoleh penghasilan. Ada yang harus merantau jauh demi mendapatkan kehidupan lebih baik, tetapi ada pula yang mampu membangun kemapanan finansial dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, keberuntungan, serta gambaran kehidupan seseorang.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan kemudahan dalam urusan ekonomi tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Peluang tersebut dipercaya dapat hadir melalui usaha mandiri, hubungan baik dengan orang sekitar, dukungan keluarga, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki sehingga berpeluang memperoleh kemakmuran dari lingkungan terdekat. Berikut ulasannya.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki pembawaan menyenangkan, berhati lembut, dan senang membantu orang lain.
Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik weton ini mudah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.
Tidak mengherankan apabila Jumat Legi digambarkan mempunyai peluang rezeki melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di sekitar tempat tinggal.
Mulai dari berdagang, menjalankan bisnis rumahan, hingga memperoleh kepercayaan untuk mengelola usaha tertentu bisa menjadi gambaran sumber penghasilan mereka.
Menurut kepercayaan tersebut, keberuntungan Jumat Legi tidak selalu mengharuskan mereka pergi jauh untuk mencari penghidupan. Ketekunan dalam memanfaatkan peluang di sekitar justru dianggap dapat membawa hasil yang menjanjikan.
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Jawa Pos
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