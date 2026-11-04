Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 4 November 2026: Jaga Kebugaran dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus besok perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan hidup yang lebih teratur dan kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas dengan waktu istirahat.
Kesibukan yang meningkat mungkin membuatmu terlalu fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab hingga kurang memperhatikan kebutuhan tubuh.
Karena itu, Taurus sebaiknya mulai membiasakan diri menjaga pola makan, mencukupi kebutuhan cairan, serta memberikan waktu pemulihan yang memadai setelah menjalani aktivitas.
Taurus perlu lebih memperhatikan asupan makanan agar tubuh tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sepanjang hari.
Jika belakangan ini kamu sering mengonsumsi makanan berminyak atau terlalu pedas, cobalah menguranginya apabila jenis makanan tersebut membuat tubuh terasa kurang nyaman.
Memilih makanan rumahan dengan bahan yang beragam dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga keseimbangan asupan nutrisi.
Jangan membiasakan diri melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan belum selesai.
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Jawa Pos
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