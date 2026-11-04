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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 4 November 2026 | 22.12 WIB

Tak Mudah Menyerah, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Menuju Kehidupan Makmur

weton yang dikenal tanpa hambatan menuju kehidupan gemilang dan kejayaan./ Freepik/ katemangostar - Image

weton yang dikenal tanpa hambatan menuju kehidupan gemilang dan kejayaan./ Freepik/ katemangostar

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa ini masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengenali potensi dan keberuntungan.

Ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai keistimewaan tersendiri. Pemiliknya diyakini memiliki karakter kuat, mudah menemukan kesempatan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari penafsiran primbon Jawa yang menghubungkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran dengan sifat serta peruntungan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kehidupan gemilang dan meraih kejayaan. Berikut daftar weton beserta karakter yang dikaitkan dengannya.

1. Selasa Kliwon

Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal memiliki karakter pekerja keras dan semangat tinggi dalam menjalani berbagai aktivitas. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan yang menghambat langkahnya.

Selain ketekunan, weton ini juga dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan.

Dalam kepercayaan primbon, Selasa Kliwon dikaitkan dengan neptu 6. Kombinasi karakter gigih dan kepekaan dalam membaca keadaan diyakini menjadi modal untuk menemukan peluang yang dapat membawa perubahan positif.

Mereka juga digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri sehingga relatif mudah membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Jika diimbangi usaha yang konsisten, berbagai potensi tersebut dipercaya dapat mengantarkan mereka menuju keberhasilan.

2. Jumat Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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