Nasib Berubah! 4 Zodiak Ini Resmi Memasuki Fase Kehidupan yang Jauh Lebih Baik di Akhir Tahun 2026

JawaPos.com - Mendekati penghujung tahun 2026, ritme kehidupan mulai bergeser membawa angin segar yang penuh optimisme.

Berbagai dinamika dan rintangan yang sempat membebani langkah perlahan memudar, menggantikannya dengan dorongan energi baru yang membantu merealisasikan impian-impian besar yang sempat tertunda.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Marielisa Reyes, perubahan situasi menuju arah yang jauh lebih baik ini dipicu oleh pergerakan planet Mars ke Leo.

Seperti yang diungkapkan oleh astrolog May, transit ini menjadi titik balik penting yang menghancurkan rintangan dan memicu transformasi total dalam kehidupan empat zodiak.

Berikut empat zodiak yang siap menyambut babak kehidupan yang jauh lebih indah dan berdaya di akhir tahun 2026.

1. Leo

Bagi Leo, kombinasi langka antara Jupiter, Simpul Selatan, dan pergerakan Mars di zodiak Anda menjadi momentum pembersihan batin yang sangat kuat. Versi diri Anda di awal tahun resmi berganti menjadi sosok yang jauh lebih matang dan autentik di penghujung tahun 2026.

Anda tidak lagi terdorong oleh keinginan mencari validasi atau sekadar memuaskan ego semata.

Fokus utama kini terarah sepenuhnya pada tujuan hidup yang paling sesuai dengan kebutuhan batin, membebaskan Anda dari alasan-alasan usang dan membawa ketenangan serta kepastian baru.