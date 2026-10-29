Mulai Akhir Tahun 2026, Kehidupan 6 Zodiak Ini Resmi Berubah Total!

JawaPos.com - Perubahan mendasar dalam hidup sering kali datang tanpa kompromi.

Ketika titik kejenuhan tercapai, pola lama yang merugikan tidak lagi memiliki ruang, dan semesta mendorong setiap jiwa untuk melangkah ke babak yang lebih berdaya. Momen transformasi besar ini mulai terasa nyata menjelang akhir tahun 2026.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Marielisa Reyes, pergeseran besar ini dipicu oleh Pluto sebagai planet transformasi yang telah bergerak langsung di Aquarius sejak 15 Oktober.

Melalui penjelasan astrolog Shay, transit ini membawa perubahan fundamental yang membuat peta kehidupan dan dinamika hubungan emosional terasa sangat berbeda dibanding sebelumnya.

Berikut enam zodiak yang mengalami pergeseran hidup paling signifikan mulai periode ini.

1. Aries

Bagi Aries, transit ini memicu keberanian untuk melepaskan ikatan yang tidak lagi sejalan dengan masa depan.

Anda menyadari bahwa mempertahankan hubungan yang bertepuk sebelah tangan hanya akan menguras energi batin.

Proses ini mungkin terasa menantang, namun di saat yang sama Anda sedang membuka ruang bagi orang-orang baru yang lebih menghargai keberadaan Anda.