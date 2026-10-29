Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.07 WIB

Mulai Akhir Tahun 2026, Kehidupan 6 Zodiak Ini Resmi Berubah Total!

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Perubahan mendasar dalam hidup sering kali datang tanpa kompromi.

Ketika titik kejenuhan tercapai, pola lama yang merugikan tidak lagi memiliki ruang, dan semesta mendorong setiap jiwa untuk melangkah ke babak yang lebih berdaya. Momen transformasi besar ini mulai terasa nyata menjelang akhir tahun 2026.

Menurut ulasan astrologi dari YourTango yang ditulis oleh Marielisa Reyes, pergeseran besar ini dipicu oleh Pluto sebagai planet transformasi yang telah bergerak langsung di Aquarius sejak 15 Oktober.

Melalui penjelasan astrolog Shay, transit ini membawa perubahan fundamental yang membuat peta kehidupan dan dinamika hubungan emosional terasa sangat berbeda dibanding sebelumnya.

Berikut enam zodiak yang mengalami pergeseran hidup paling signifikan mulai periode ini.

1.      Aries

Bagi Aries, transit ini memicu keberanian untuk melepaskan ikatan yang tidak lagi sejalan dengan masa depan.

 Anda menyadari bahwa mempertahankan hubungan yang bertepuk sebelah tangan hanya akan menguras energi batin.

Proses ini mungkin terasa menantang, namun di saat yang sama Anda sedang membuka ruang bagi orang-orang baru yang lebih menghargai keberadaan Anda.

Menghentikan kebiasaan mengabaikan rencana pribadi demi orang lain menjadi kunci utama agar kehidupan Anda terasa jauh lebih ringan dan berkualitas.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 12.45 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore