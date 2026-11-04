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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 4 November 2026 | 21.29 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar! 8 Shio Ini Berpeluang Naik Kelas pada November 2026

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan finansial.

Pada bulan November 2026, energinya diyakini membawa berbagai kesempatan istimewa yang dapat mengubah kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Keberuntungan seolah datang menghampiri melalui berbagai jalan yang tidak terduga.

Dukungan energi positif alam semesta dipercaya membuka pintu rezeki, memperlancar urusan pekerjaan, serta menghadirkan peluang bisnis yang menjanjikan.

Bukan hanya mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar, beberapa shio ini juga diramalkan berkesempatan menikmati perubahan nasib yang signifikan.

Jadi, shio mana saja yang diprediksi bakal kebanjiran rezeki dan berpeluang menjadi orang kaya baru pada bulan November 2026?

Melansir horoscope, berikut delapan shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran dan menikmati keberuntungan finansial bulan ini.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal cerdik, lincah, dan pandai mengelola keuangan.

Bulan November 2026 aura keberuntungan memancar kuat, menarik banyak peluang emas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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