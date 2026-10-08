Kerja Keras Berbuah Manis, 6 Weton Ini Konon Bakal Naik Kelas dalam Urusan Rezeki

Ilustrasi seseorang yang derajatnya naik level

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai rezeki seseorang. Perhitungan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya sebagian masyarakat hingga saat ini.

Ada anggapan bahwa perjalanan menuju kemakmuran setiap orang memiliki waktunya sendiri. Seseorang bisa saja melewati berbagai kesulitan terlebih dahulu sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.

Dalam kepercayaan tersebut, weton tertentu disebut mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Istilah seperti “Raja Uang” digunakan sebagai gambaran simbolis mengenai kondisi ketika seseorang dipercaya telah mencapai kemapanan dan mampu menikmati hasil perjuangannya.

Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut sedang berada dalam fase peningkatan keberuntungan dan berpeluang merasakan perubahan positif dalam urusan rezeki menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai karakter kuat, berani, dan memiliki daya tarik tersendiri. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dianggap mempunyai peluang untuk mendapatkan rezeki melalui berbagai jalan.

Setelah melewati masa penuh tantangan, Jumat Kliwon dipercaya mulai memasuki periode yang lebih baik. Usaha yang sebelumnya berjalan perlahan disebut dapat berkembang apabila dijalankan dengan konsisten.

Keberanian dalam mengambil peluang juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton ini. Karena itu, Jumat Kliwon dipercaya berpotensi mengalami peningkatan dalam pekerjaan maupun bisnis selama mampu mengimbanginya dengan perhitungan yang matang.

2. Rabu Legi Rabu Legi dikenal dengan karakter yang tenang dan cermat ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dan lebih suka mempertimbangkan risiko sebelum bertindak.

Menurut kepercayaan yang berkembang, sifat tersebut dapat membantu pemilik Rabu Legi mengelola urusan finansial dengan lebih teratur. Hasil dari usaha yang dilakukan dalam waktu lama dipercaya mulai terlihat ketika mereka memasuki fase kehidupan yang lebih matang.

Tidak hanya mengejar kekayaan pribadi, Rabu Legi juga sering digambarkan sebagai sosok yang senang membantu orang lain. Kemapanan yang diperoleh pun dipercaya dapat memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar.

3. Minggu Pon Minggu Pon dipercaya mempunyai karakter percaya diri, bersemangat, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pemilik weton ini sering dianggap mampu menjadi sosok yang menonjol ketika berada dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, keberuntungan Minggu Pon disebut dapat muncul melalui lebih dari satu sumber. Selain pekerjaan utama, peluang usaha atau kesempatan lain juga dipercaya bisa menjadi jalan datangnya pemasukan.