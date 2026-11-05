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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 5 November 2026 | 20.25 WIB

Ramalan Shio Monyet Besok Jumat 6 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Monyet besok Jumat 6 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock - Image

Ramalan Shio Monyet besok Jumat 6 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock

JawaPos.com – Shio Monyet dikenal cerdas, gesit, dan penuh akal dalam menghadapi berbagai situasi. Lalu, bagaimana peruntungan Shio Monyet besok, Jumat, 6 November 2026?

Ramalan hari itu menyoroti empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Setiap bidang membawa peluang sekaligus hal yang perlu diwaspadai agar harimu berjalan lancar.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (5/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet besok Jumat 6 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Cobalah menyisihkan dana kecil untuk meningkatkan keterampilan yang nantinya bisa menghasilkan uang tambahan bagi kamu sendiri.

Kursus daring atau lokakarya singkat bisa menjadi pilihan investasi sederhana yang manfaatnya terasa dalam jangka panjang.

Peruntungan finansialmu sedang cukup baik sehingga peluang meraih keuntungan kecil terbuka lebar bagimu pada hari tersebut.

Meski begitu, tahanlah keinginan membeli barang secara impulsif karena pengeluaran yang mendadak bisa mengganggu keseimbangan keuanganmu.

Angka sembilan menjadi pembawa keberuntungan, jadi manfaatkan ia sebagai pengingat untuk memeriksa anggaran bulananmu dengan teliti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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