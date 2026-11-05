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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 6 November 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, Siapa Paling Hoki?

Ilustrasi shio dalam astrologi Cina (pinterest)

 

 
JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat, 6 November 2026, memberikan gambaran peruntungan yang berbeda bagi Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki penghujung pekan pertama November 2026, peluang dan tantangan baru bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. 

Ada shio yang perlu lebih berani menunjukkan kemampuan, sementara lainnya disarankan mengutamakan ketenangan sebelum mengambil keputusan penting.

Lantas, bagaimana ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, besok, Jumat 6 November 2026? 

Apakah ada peluang mendapatkan rezeki tambahan, perkembangan positif dalam hubungan asmara, atau kesempatan untuk meningkatkan karier?

Simak ramalan lengkap keempat shio berikut ini berdasarkan aspek asmara, keuangan, karier, dan kesehatan, dikutip dari Astrology.com.

Namun, ramalan shio sebaiknya dijadikan hiburan dan bahan refleksi, bukan patokan mutlak dalam menentukan keputusan penting terkait asmara, keuangan, karier, maupun kesehatan.

1. Shio Monyet

Asmara

Ramalan asmara Shio Monyet pada Jumat, 6 November 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dan mengendalikan ego dalam hubungan. Pemilik shio ini dikenal cerdas, humoris, dan mudah bergaul. Karakter tersebut membuatnya memiliki daya tarik tersendiri, tetapi terkadang kesibukan dan keinginan untuk menikmati kebebasan pribadi membuat pasangan merasa kurang diperhatikan.

Bagi Shio Monyet yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyediakan waktu untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan. Jangan menganggap persoalan kecil akan selesai dengan sendirinya tanpa komunikasi. Perhatian sederhana dapat membantu memperkuat kedekatan emosional. Sementara itu, bagi yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang bisa datang melalui lingkungan pertemanan. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya berdasarkan kesan pertama.

Keuangan

Dalam urusan keuangan, kecerdikan Shio Monyet dapat membantu menemukan peluang baru untuk meningkatkan pemasukan. Ada baiknya mulai memperhatikan kesempatan usaha atau pekerjaan tambahan yang sesuai dengan kemampuan. Namun, jangan mudah tergoda tawaran keuntungan besar tanpa melakukan pemeriksaan. Pengeluaran untuk kebutuhan pribadi juga perlu dikendalikan agar tidak mengganggu anggaran utama. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kestabilan finansial.

Karier

Perjalanan karier Shio Monyet membutuhkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Situasi pekerjaan yang berubah dapat menjadi kesempatan untuk memperlihatkan keunggulan dalam menyelesaikan persoalan. Jika memiliki gagasan baru, sampaikan dengan cara yang jelas dan profesional. Namun, hindari terlalu banyak memulai pekerjaan tanpa menyelesaikan tanggung jawab sebelumnya. Fokus dan konsistensi akan membantu meningkatkan kepercayaan atasan maupun rekan kerja.

Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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