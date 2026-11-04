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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Hari ini sangat baik bagi zodiak scorpio untuk awal yang baru dalam memecah rutinitas hidup. Scorpio mungkin merasa optimis tentang semua perubahan yang terjadi dalam hidup. 

Rangkul perubahan tersebut agar scorpio dapat bekerja selaras dengannya. Hubungan scorpio mungkin akan mengalami beberapa rintangan hari ini. Jangan khawatir, karena transit ini dapat memenuhi kebutuhan emosional scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Rabu, 4 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Kesepakatan pertunangan atau pernikahan scorpio dengan pasangan akan terselesaikan hari ini. Terkait karir, hindari siapa pun yang mungkin mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyekmu.

Sementara itu, scorpio akan melihat beberapa perbaikan pada masalah tekanan darah. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Jika pertunangan atau pernikahan scorpio dengan pasangan telah lama tertunda, hari ini kesepakatan tersebut dapat diselesaikan. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi, karena akan membuahkan hasil jika diselesaikan saat ini. 

Karir Scorpio

Cobalah mengidentifikasi dan menghindari siapa pun yang mungkin mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyek agar scorpio terlihat buruk. 

Editor: Hanny Suwindari
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