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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 17.50 WIB

Ramalan Zodiak Libra 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa jengkel dan frustrasi. Tetaplah tenang dan kendalikan sifat agresif. Bersantailah dan cobalah untuk menyibukkan diri dengan menyelesaikan pekerjaan. 

Mengalah pada amarah tidak akan memperburuk situasi yang sensitif ini. Jangan mencampuradukkan urusan pribadi dan profesional, agar libra cepat merasa lebih baik menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 4 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan zodiak libra. Terkait karir, ambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya pesaing yang mencoba melemahkanmu.

Sementara itu, libra harus berhati-hati dan melakukan perawatan agar nyeri yang diderita tidak kambuh lagi. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan libra. Libra tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil baik yang telah diupayakan. 

Karir Libra

Para pesaing akan mencoba melemahkanmu, jadi pastikan mengambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya mereka. Berikan yang terbaik dan waspadai mereka yang mungkin mencoba berkhianat dan membuat libra terlihat buruk. 

Editor: Hanny Suwindari
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