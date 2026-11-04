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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 17.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Konflik hukum yang telah berlangsung lama dan mungkin menjadi sumber kekhawatiran dan kecemasan bagi zodiak capricorn, akhirnya akan berakhir menguntungkan. Capricorn akan kembali ke rutinitas tanpa gangguan. 

Melakukan perjalanan bersama keluarga adalah ide yang bagus guna menyegarkan dan memberi capricorn waktu istirahat yang sangat dibutuhkan dari kerasnya kehidupan sehari-hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 4 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn memiliki kesamaan pandangan mengenai acara pernikahan dengan pasangan. Terkait karir, jadi jangan biarkan masalah membuatmu patah semangat karena tujuan capricorn dapat dicapai.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres dan ketegangan fisik. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.

Cinta Capricorn

Capricorn merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan mengenai acara pernikahan yang akan datang dengan pasangan. Keluarga juga setuju dengan detailnya, dan hal ini merupakan kelegaan yang besar. Perencanaan pernikahan akan berjalan relatif lancar, dan setiap perselisihan yang muncul akan diselesaikan dengan mudah.

Karir Capricorn

Ketegangan yang terjadi baru-baru ini, mungkin membuat capricorn merasa depresi. Setelah periode yang menegangkan, capricorn akan kembali tenang dan mampu menyusun strategi. 

Editor: Hanny Suwindari
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