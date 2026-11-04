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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 16.13 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Hari ini adalah waktu yang sangat spiritual dan kreatif untuk zodiak taurus. Upaya kreatif taurus kemungkinan akan beresonansi secara mendalam. 

Jika merasa tidak memiliki bakat, cobalah melakukan beberapa bentuk ekspresi artistik. Taurus juga bisa mencoba melukis atau membuat catatan di jurnal. Berkaryalah semata-mata untuk kesenanganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 4 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak taurus dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri meskipun telah bekerja keras untuk berada di posisi sekarang.

Sementara itu, telusuri pengobatan alternatif untuk mengatasi beberapa penyakit yang diderita. Terkait keuangan, taurus harus tenang dan memanfaatkan waktu yang sangat produktif saat ini dengan baik. 

Cinta Taurus 

Pasangan akan mengejutkan taurus dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Taurus akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena merasa bahagia. 

Balaslah hal yang sama kepadanya, karena hal itu akan membantu hubungan taurus untuk tumbuh dan berkembang. Bintang-bintang mendukung dan akan membawa keberuntungan bagi kehidupan asmara taurus.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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