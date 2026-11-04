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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 10.50 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Gemini dan Cancer 4 November 2026

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Zodiak gemini terdorong untuk bergerak maju dan menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Sehingga, gemini kemungkinan akan terus memiliki produktivitas dan mental yang stabil hari ini. 

Cukup fokus pada tujuan dan semuanya akan berjalan sesuai jadwal. Selama mendapatkan kesempatan fantastis seperti ini, manfaatkan kemampuanmu sebaik-baiknya. Jadilah percaya diri untuk menangani segala situasi satu per satu.

Zodiak cancer mungkin merasa sedikit patah semangat dan kecewa hari ini. Namun, tetaplah bersemangat agar dapat mengendalikan situasi sebaik mungkin. Kendalikan emosi dan amarah agar tidak menyakiti orang lain. 

Cancer harus cukup berhati-hati dalam memilih ucapan dan menjaga kesabaran saat berbicara dengan orang lain. Hindari masalah yang tidak diinginkan dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 4 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Ajak teman untuk pergi menonton film atau makan malam jika zodiak gemini ingin beristirahat dari urusan percintaan. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantai terkait pekerjaan serta membangun reputasi diri.

Sementara itu, gemini bisa mencoba menyelidiki terapi alternatif dan cara-cara baru guna mengobati sakit yang dialami. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Kesehatan Gemini

Gemini mungkin tertarik untuk menyelidiki terapi alternatif dan cara-cara baru guna mengobati penyakit yang dialami. Namun, berhati-hatilah dan pastikan berkonsultasi dengan praktisi yang berkualifikasi. Jika tidak, rasa ingin tahu akan mengarahkan gemini ke arah yang salah.

Editor: Hanny Suwindari
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