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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 11.23 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Libra dan Scorpio 4 November 2026

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa jengkel dan frustrasi. Tetaplah tenang dan kendalikan sifat agresif. Bersantailah dan cobalah untuk menyibukkan diri dengan menyelesaikan pekerjaan. 

Mengalah pada amarah tidak akan memperburuk situasi yang sensitif ini. Jangan mencampuradukkan urusan pribadi dan profesional, agar libra cepat merasa lebih baik menjelang akhir hari.

Hari ini sangat baik bagi zodiak scorpio untuk awal yang baru dalam memecah rutinitas hidup. Scorpio mungkin merasa optimis tentang semua perubahan yang terjadi dalam hidup. 

Rangkul perubahan tersebut agar scorpio dapat bekerja selaras dengannya. Hubungan scorpio mungkin akan mengalami beberapa rintangan hari ini. Jangan khawatir, karena transit ini dapat memenuhi kebutuhan emosional scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 4 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan zodiak libra. Terkait karir, ambil langkah-langkah untuk menetralisir upaya pesaing yang mencoba melemahkanmu.

Sementara itu, libra harus berhati-hati dan melakukan perawatan agar nyeri yang diderita tidak kambuh lagi. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Kesehatan Libra

Libra akan berhasil pulih dari sakit punggung atau nyeri leher. Namun, libra harus berhati-hati dan melakukan perawatan agar nyeri ini tidak kambuh lagi. Oleh karena itu, libra mungkin perlu melakukan beberapa modifikasi pada rutinitas untuk menjaga kebugaran fisik.

Editor: Hanny Suwindari
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