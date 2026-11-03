Ada Tikus hingga Ayam, 5 Shio Ini Diramal Banjir Keberuntungan Sepanjang Pekan

JawaPos.com – Peruntungan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan kerap menjadi topik menarik untuk dibahas, termasuk melalui ramalan astrologi Tiongkok. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio diyakini memiliki perjalanan dan peluang berbeda pada waktu tertentu.

Pekan ini disebut membawa energi positif bagi sejumlah shio. Mulai dari urusan percintaan, kondisi keuangan, hingga perkembangan karier, beberapa di antaranya diprediksi memperoleh kesempatan yang menguntungkan.

Ada pula hari-hari tertentu yang dipercaya menjadi waktu terbaik untuk mengambil keputusan, menjalin hubungan, maupun mengejar target pribadi.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan cukup baik dalam berbagai bidang sepanjang pekan ini. Mulai dari Shio Tikus hingga Ayam, berikut ramalan lengkapnya.

1. Shio Tikus Shio Tikus diprediksi menjalani pekan yang menyenangkan karena keberuntungan dalam urusan asmara dan keuangan dipercaya berjalan beriringan.

Kreativitas serta kemampuan melihat kesempatan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai aktivitas. Dalam hubungan percintaan, suasana yang lebih hangat berpotensi membuat komunikasi dengan pasangan semakin baik.

Sementara itu, peluang finansial juga diperkirakan membawa kabar menggembirakan. Kamis dan Jumat menjadi dua hari yang dianggap paling menguntungkan bagi pemilik shio ini.

Bahkan, ada kemungkinan muncul kejutan menyenangkan berupa keuntungan tak terduga atau bantuan dari orang lain yang membuat suasana hati semakin baik.

2. Shio Naga Pesona alami Shio Naga diprediksi menjadi salah satu keunggulan yang membawa banyak keuntungan sepanjang pekan ini.