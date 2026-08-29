Takdir Baik! 7 Weton Ini Diprediksi Paling Kuat Menikmati Masa Penuh Kemewahan

JawaPos.com - Siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang penuh kenyamanan, rezeki berlimpah, dan masa depan yang mapan?

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberuntungan seseorang.

Perhitungan hari dan pasaran kelahiran ini bahkan sering digunakan untuk melihat gambaran mengenai rezeki, karier, jodoh, hingga masa depan.

Oleh karenanya, Primbon Jawa mencatat terdapat beberapa weton yang disebut memiliki takdir baik dan berpotensi menikmati fase kehidupan yang penuh kemewahan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton tertentu dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif kuat.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu bekerja keras, memiliki tekad besar, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan.

Berbagai pengalaman yang dilewati sejak usia muda konon justru menjadi bekal penting untuk membawa mereka menuju kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.

Kemewahan yang dimaksud dalam ramalan weton tidak selalu identik dengan rumah megah, kendaraan mahal, atau harta dalam jumlah besar.

Kehidupan yang nyaman, kebutuhan tercukupi, memiliki pekerjaan atau usaha yang stabil, serta mampu memberikan kehidupan layak bagi keluarga juga dapat menjadi bentuk kemakmuran.

Dalam beberapa tafsir Primbon Jawa, keberuntungan bahkan dipercaya dapat semakin terasa ketika seseorang memasuki fase kehidupan tertentu dan mampu memanfaatkan peluang dengan bijaksana.

Meski demikian, kerja keras, kedisiplinan, kemampuan mengambil keputusan, dan sikap pantang menyerah tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang sukses.

Lantas, 7 weton apa saja yang dipercaya memiliki takdir baik dan berpotensi menikmati masa penuh kemewahan?